07 Июля 2022
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Крестный ход в женском монастыре &quot;Спорительница хлебов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Митрополит Екатеринбургский намекнул на подмену царских останков в Пентагоне

В Екатеринбургской епархии внезапно стали намекать на подмену останков царской семьи Романовых. Об этом можно судить по публикации митрополита Екатеринбургского Евгения, который выложил в Telegram-канале обрезанное видео с неудобными вопросами на тему "Екатеринбургские останки "за" и "против".

В видео выделены такие фразы как:

  • "Соединенные штаты сделали все, чтобы погубить эту экспертизу";
  • "Генетика никогда не была и не является никакой царицей доказательств";
  • "У меня нет доверия ни Пентагону, ни Лондону";
  • "Выводам Пентагона я не доверяю".

Никаких комментариев к видео сам митрополит не дает. В пресс-службе епархии не смогли оперативно прокомментировать публикацию.

Напомним, что ранее Архиерейский собор, где должно было состояться признание "екатеринбургских останков", перенесли из-за пандемии на осень или зиму 2022 года.

Теги: Пентагон, останки, митрополит, Екатеринбург



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