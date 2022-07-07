Митрополит Екатеринбургский намекнул на подмену царских останков в Пентагоне
В Екатеринбургской епархии внезапно стали намекать на подмену останков царской семьи Романовых. Об этом можно судить по публикации митрополита Екатеринбургского Евгения, который выложил в Telegram-канале обрезанное видео с неудобными вопросами на тему "Екатеринбургские останки "за" и "против".
В видео выделены такие фразы как:
- "Соединенные штаты сделали все, чтобы погубить эту экспертизу";
- "Генетика никогда не была и не является никакой царицей доказательств";
- "У меня нет доверия ни Пентагону, ни Лондону";
- "Выводам Пентагона я не доверяю".
Никаких комментариев к видео сам митрополит не дает. В пресс-службе епархии не смогли оперативно прокомментировать публикацию.
Напомним, что ранее Архиерейский собор, где должно было состояться признание "екатеринбургских останков", перенесли из-за пандемии на осень или зиму 2022 года.