Митрополит Екатеринбургский намекнул на подмену царских останков в Пентагоне

В Екатеринбургской епархии внезапно стали намекать на подмену останков царской семьи Романовых. Об этом можно судить по публикации митрополита Екатеринбургского Евгения, который выложил в Telegram-канале обрезанное видео с неудобными вопросами на тему "Екатеринбургские останки "за" и "против".

В видео выделены такие фразы как:

"Соединенные штаты сделали все, чтобы погубить эту экспертизу";

"Генетика никогда не была и не является никакой царицей доказательств";

"У меня нет доверия ни Пентагону, ни Лондону";

"Выводам Пентагона я не доверяю".

Никаких комментариев к видео сам митрополит не дает. В пресс-службе епархии не смогли оперативно прокомментировать публикацию.

Напомним, что ранее Архиерейский собор, где должно было состояться признание "екатеринбургских останков", перенесли из-за пандемии на осень или зиму 2022 года.