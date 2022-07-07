07 Июля 2022
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Сход 7 вагонов с щебнем на станции Полуночное Свердловской железной дороги (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Ущерб от схода вагонов со щебнем на Среднем Урале составил 14 млн рублей

Стала известна сумма ущерба в результате схода вагонов со щебнем на Среднем Урале. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Напомним, все случилось поздно вечером 31 мая на станции Полуночное Свердловской железной дороги. На однопутном участке Полуночное – Ивдель при отправлении грузового поезда в составе 21 вагона произошел сход семи вагонов со щебнем. После этого три из них перевернулись, а у четырех сошли колесные пары.

В результате никто не пострадал, но сами вагоны и железнодорожный путь получили повреждения. По факту инцидента была начата проверка.

Сход 7 вагонов с щебнем на станции Полуночное Свердловской железной дороги(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на сегодняшний день установлена сумма ущерба, причиненного собственнику подвижного состава. Он составил 14 млн рублей.

Также по итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

"Расследование поставлено на контроль в прокуратуре", - добавили в надзорном ведомстве.

Сход 7 вагонов с щебнем на станции Полуночное Свердловской железной дороги(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Теги: вагоны, ущерб, дело



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