07 Июля 2022
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Происшествия Москва
ДТП на Большом Каменном мосту в Москве. (2022) | Фото: пресс-служба УГИБДД Москвы

Два человека погибли в ДТП недалеко от Кремля

Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве – в непосредственной близости от Кремля.

Авария произошла около четырех часов утра. Автомобиль Datsun, ехавший со стороны Знаменки, вылетел на встречную полосу и столкнулся на ней с Toyota Land Cruiser.

"В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались, водитель автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", - сообщили в пресс-службе столичной автоинспекции.

По предварительным данным, погибший водитель Datsun находился в нетрезвом состоянии.

ДТП на Большом Каменном мосту в Москве.(2022)|Фото: пресс-служба УГИБДД Москвы

ДТП на Большом каменном мосту в Москве.(2022)|Фото: пресс-служба УГИБДД Москвы

Теги: дтп, большой каменный мост, погибшие



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