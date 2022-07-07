Два человека погибли в ДТП недалеко от Кремля

Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве – в непосредственной близости от Кремля.

Авария произошла около четырех часов утра. Автомобиль Datsun, ехавший со стороны Знаменки, вылетел на встречную полосу и столкнулся на ней с Toyota Land Cruiser.

"В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались, водитель автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", - сообщили в пресс-службе столичной автоинспекции.

По предварительным данным, погибший водитель Datsun находился в нетрезвом состоянии.