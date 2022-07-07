В России надо выпускать не 100, а 300 фильм в год, - Шахназаров

Развитие в России индустрии кино требует троекратного увеличения объёма выпуска фильмов минимум до 300 кинолент в год.

"Российский кинематограф вышел из советской системы, но в настоящую рыночную не перешёл. Вот и болтается посередине. До 24 февраля это всё как-то работало, но сейчас так не получится. Необходимо наращивать производство кино. Мы создаем около 100 картин в год, а нужно минимум 300. Всё возможно, но систему надо менять, и это уже вопрос к государству", - сказал в интервью ТАСС глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Он отметил, что российский прокат до недавнего времени сильно зависел от голливудских студий, но в текущей ситуации компаниям-прокатчикам придётся искать новые пути, чтобы продолжать работу.

"Сейчас надо действовать, искать новые рынки – Китай, Азия, Латинская Америка, даже некоторые страны Европы. Нужно переориентироваться", - сказал режиссёр.