07 Июля 2022
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Общество В России
Карен Шахназаров (2016) | Фото: Накануне.RU

В России надо выпускать не 100, а 300 фильм в год, - Шахназаров

Развитие в России индустрии кино требует троекратного увеличения объёма выпуска фильмов минимум до 300 кинолент в год.

"Российский кинематограф вышел из советской системы, но в настоящую рыночную не перешёл. Вот и болтается посередине. До 24 февраля это всё как-то работало, но сейчас так не получится. Необходимо наращивать производство кино. Мы создаем около 100 картин в год, а нужно минимум 300. Всё возможно, но систему надо менять, и это уже вопрос к государству", - сказал в интервью ТАСС глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Он отметил, что российский прокат до недавнего времени сильно зависел от голливудских студий, но в текущей ситуации компаниям-прокатчикам придётся искать новые пути, чтобы продолжать работу.

"Сейчас надо действовать, искать новые рынки – Китай, Азия, Латинская Америка, даже некоторые страны Европы. Нужно переориентироваться", - сказал режиссёр.

Теги: Карен Шахназаров, режиссёр, кино



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