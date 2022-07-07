СМИ: пуски ракет "Калибр" и "Оникс" с АПЛ "Новосибирск" планируются в конце июля

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота "Новосибирск" проекта 885М ("Ясень-М") в конце июля произведет учебно-боевые пуски крылатых ракет, а затем субмарина отправится к месту постоянного базирования.

АПЛ в настоящее время решает учебно-боевые задачи в Баренцевом и Белом морях. Во второй половине августа должен начаться переход подлодки к месту постоянного базирования, который будет проходить по трассе Северного морского пути, частично - подо льдами.

"Новосибирск" станет первой субмариной проекта "Ясень-М" в боевом составе ТОФ. До этого времени на Тихоокеанском флоте атомных подлодок этой серии никогда не было, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.