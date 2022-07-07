"СМИ": ФСБ завела дело о подготовке акта международного терроризма

ФСБ России завела уголовное дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма.

Они готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России. Среди участников группировки оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев. Суд отказал ему в освобождении из-под стражи, обосновав тем, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России.

В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. Как считают в ведомстве, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами.

У них также были изъяты два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла", три ручных гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более сотни ручных гранат и несколько десятков противопехотных и противотанковых, в том числе и магнитных, мин.

Задержанных передали сотрудникам УФСБ по Крыму и Севастополю. По версии следствия, фигуранты готовили именно акт международного терроризма, поскольку он был направлен против мирных граждан Украины и РФ.

Задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Как минимум один из них, Андрей Голубев, служивший ранее в пограничных войсках Украины, а затем ставший известным в Мелитополе спортсменом, обжаловал меру пресечения в Верховном суде Крыма, сообщает "Коммерсант".