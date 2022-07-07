07 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров сообщил о возвращении военных после взятия ЛНР

Бойцы спецподразделения "Ахмат", которые принимали участие в боевых действиях на Украине, вернулись домой после взятия Луганской народной республики под полный контроль России.

Как заявил глава Чечени Рамзан Кадыров, он также наградил отличившихся. Так, трое получили орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а один боец награжден медалью "За отвагу". Также семь человек получили высшую награду Чеченской республики — орден имени Ахмата Кадырова.

Ряд других военных наградили медалями "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого Президента Чечни". Трое из командования удостоились звания почетного гражданина Чечни.

Как сообщалось ранее, запад сократит поддержку Украины, если та не переломит ситуацию на фронте до осени. О том, что на Западе все чаще говорят о неизбежном поражении Украины, западные СМИ пишут уже больше месяца, с тех пор как российские войска после перегруппировки начали активно продвигаться, освобождая города в ЛНР. 

Теги: Кадыров, ЛНР



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