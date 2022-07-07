СМИ: государство поддержит разработку российского игрового движка

Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с IT-компаниями России, в том числе с VK, господдержку разработки отечественного игрового движка.

Проект могут профинансировать через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Как считают эксперты, проект дорогой, но технически возможный. Проблема заключается в том, что вокруг популярных движков сложилась обширная экосистема программных продуктов, воссоздание которых, по словам участников рынка, потребует "миллиарды рублей на протяжении долгих лет". Кроме того, для нового движка нужно адаптировать видеокарты официально покинувших Россию иностранных производителей, сообщает "Коммерсант".

Заместитель гендиректора "Иннотеха" Дина Гайзатуллина заявил, что господдержку на разработку движка "при грамотном подходе к оформлению документации и учете требований конкурса на грант" можно получить у РФРИТ и аналогичных фондов. "Грант РФРИТа "на разработку отечественного IT-решения" обычно составляет 20–500 млн руб., но может достигать и 6 млрд руб. для особо значимых проектов. Для его получения необходимо доказать соответствие решения приоритетным направлениям поддержки, среди которых есть и игровые сервисы",— отметил эксперт.