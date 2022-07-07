07 Июля 2022
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Политика В России
Владимир Путин (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин проведет встречу с руководством Госдумы и фракций

Российский президент Владимир Путин проведет встречу с руководителями Госдумы и главами думских фракций.

Мероприятие состоится в Кремле и пройдёт в очном формате. Как ожидается, руководство думских фракций затронет вопросы поддержки экономики, участников специальной военной операции, защиты социально уязвимых слоев населения.

Как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он планирует поднять тему выстраивания полноценного диалога и выполнения последнего Послания президента РФ Федеральному Собранию.

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сказал, что планирует поднять вопросы о социальной защите участников СВО на Украине.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал, что на встрече с президентом "фракция даст свои оценки тому, что происходит в стране, в мире, выскажет свою позицию и выдвинет свои предложения для поддержки экономики, для социальной защиты граждан, для поддержки малого среднего бизнеса и сельского хозяйства", сообщает "Интерфакс".

Теги: Путин, Госдума, партии



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