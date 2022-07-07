СМИ: НДС на социально значимые продукты могут снизить

07 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Хлеб (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

СМИ: НДС на социально значимые продукты могут снизить

Министерство промышленности и торговли России сочло "заслуживающей внимания" инициативу ритейла о снижении НДС на продажу социально значимых продуктов — мяса, молока, хлеба, чая и бананов.

Минпромторг изучит это предложение крупной торговли. В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли предложила ФНС дать продавцам ряд послаблений, чтобы сети могли и дальше сдерживать растущие цены на продукты.

Так, АКОРТ просила снизить НДС на часть товаров, дать отсрочку для уплаты страховых взносов и по уплате налогов. 

Продуктовая инфляция стремительно увеличивается, например, в начале апреля она составила почти 20% в годовом выражении, указывали ритейлеры. Сети попросили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По замыслу, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, впервые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция. Об этом сообщили аналитики банков и финансовых компаний. 

Теги: продукты, НДС, Минпромторг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети