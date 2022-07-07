СМИ: НДС на социально значимые продукты могут снизить

Министерство промышленности и торговли России сочло "заслуживающей внимания" инициативу ритейла о снижении НДС на продажу социально значимых продуктов — мяса, молока, хлеба, чая и бананов.

Минпромторг изучит это предложение крупной торговли. В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли предложила ФНС дать продавцам ряд послаблений, чтобы сети могли и дальше сдерживать растущие цены на продукты.

Так, АКОРТ просила снизить НДС на часть товаров, дать отсрочку для уплаты страховых взносов и по уплате налогов.

Продуктовая инфляция стремительно увеличивается, например, в начале апреля она составила почти 20% в годовом выражении, указывали ритейлеры. Сети попросили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По замыслу, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, впервые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция. Об этом сообщили аналитики банков и финансовых компаний.