07 Июля 2022
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Экономика В России
Конвейер Автоваза. (2022) | Фото: пресс-служба Автоваза

СМИ: "АвтоВАЗ" намерен внести изменения в свой специнвестконтракт

"АвтоВАЗ" планирует обратиться в Министерство промышленности и торговли после принятия обновленной стратегии развития автомобильной промышленности для внесения изменений в свой специнвестконтракт (СПИК).

Об этом сообщил президент и гендиректор компании Максим Соколов. "СПИК был заключен при предыдущем акционере «АвтоВАЗа» и в текущих условиях частично перестал быть актуальным", – сказал он. Как отметил глава компании, в общую стратегию отрасли войдет и стратегия "АвтоВАЗа".

В настоящее время "АвтоВАЗ" является держателем сразу двух СПИКов. Первый был заключен с Минпромторгом и регионами в январе 2019 года, привлеченными сторонами по нему выступают Renault, Nissan и Mitsubishi.

Второй СПИК летом 2019 года заключил "GM-АвтоВАЗ" – СП "АвтоВАЗа" и американской GM, выпускавшее внедорожник Chevrolet Niva. В декабре 2019 г. "АвтоВАЗ" выкупил 50% СП у американского партнера за 472 млн руб., став собственником 100% завода. Полтора года спустя сборка модели была перенесена на основную площадку "АвтоВАЗа", а бывший завод СП законсервировали, сообщают "Ведомости".

Согласно поручению главы государства Владимира Путина, обновленная с учетом сегодняшних реалий стратегия развития автопрома должна быть разработана и утверждена до 1 сентября.

Ранее Сколов заявил, что в ближайшие годы России не стоит отказываться от двигателей внутреннего сгорания при производстве автомобилей. При этом для массового внедрения электротранспорта как производителю, так и потребителю необходимо понимать, на какой рынок, спрос и возможности инфраструктуры страны может быть выпущен автомобиль с данной технологией.

Теги: АвтоВАЗ, автомобили



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