07 Июля 2022
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Экономика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Правительство России готовит стратегию развития в новой реальности

В кабмине России разрабатывают новую социально-экономическую программу – модель развития страны в сложившейся геополитической реальности.

С июня в правительстве под руководством премьера Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии, которые призваны выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Одна из главных целей – определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности и т. д.

Но экономическая и технологическая независимость "не краеугольный камень" программы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"Ключевое – понять, как мы будем жить дальше, и выстроить пути развития. Вопрос суверенитета важный, но он затрагивается лишь в тех областях, где есть смысл этого достигать", – заявил близкий к правительству источник.

Теги: стратегия развития, Мишустин, правительство РФ



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