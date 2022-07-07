Правительство России готовит стратегию развития в новой реальности

В кабмине России разрабатывают новую социально-экономическую программу – модель развития страны в сложившейся геополитической реальности.

С июня в правительстве под руководством премьера Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии, которые призваны выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Одна из главных целей – определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности и т. д.

Но экономическая и технологическая независимость "не краеугольный камень" программы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"Ключевое – понять, как мы будем жить дальше, и выстроить пути развития. Вопрос суверенитета важный, но он затрагивается лишь в тех областях, где есть смысл этого достигать", – заявил близкий к правительству источник.