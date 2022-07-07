07 Июля 2022
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Общество За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Kobre & Kim зарегистрировалась в США иноагентом для помощи Абрамовичу

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович нанял американскую компанию Kobre & Kim для юридического консультирования.

Чтобы сотрудничать с бизнесменом, ее юристам пришлось зарегистрироваться в Соединенных Штатах в качестве иноагентов, сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что Абрамович не планирует использовать компанию для лоббирования в правительстве.

Как сообщил соучредитель Kobre & Kim Майкл Ким, фирма "готова предложить свою помощь в вопросах, имеющих юридическое значение, чтобы обеспечить справедливое применение закона". Он упомянул участие Абрамовича в мирных переговорах в начале специальной операции на Украине и его гуманитарную деятельность.

The Wall Street Journal отметила, что власти США не ввели санкций против Абрамовича, однако федеральный судья в Манхэттене в июне выдал ордер на арест двух самолетов бизнесмена за нарушение экспортного контроля США.

Напомним, российский предприниматель Роман Абрамович подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Иск подан к Совету ЕС, который ввел против него санкции.

Теги: Абрамович, США



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