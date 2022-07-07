СМИ»: WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные в России

Мессенджеру WhatsApp, музыкальному сервису Spotify и приложению для обмена фото и видео Snapchat грозят штрафы за повторный отказ локализовать данные россиян в стране.

К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, заведенный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором.

Spotify и Snapchat грозят штрафы до 6 млн руб., WhatsApp — до 18 млн руб., сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.

Напомним, согласно закону, вступившему в силу 1 января этого года, владельцы иностранных сайтов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей обязаны открыть в России филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.