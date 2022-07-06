В Белгороде увеличилось число частных домов, поврежденных в результате обстрела украинскими военными

07 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России Украина
Последствия обстрела ВСУ в Белгородской области. (2022) | Фото: vk.com/bazarov_vv / пресс-служба правительства Белгородской области

В Белгороде увеличилось число частных домов, поврежденных в результате обстрела украинскими военными

В Белгороде увеличилось число частных домов, поврежденных в результате обстрела украинскими военными, сообщил в  своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Следующий момент: если количество поврежденных квартир в многоквартирных домах не меняется - 452 и 28 соответственно, - то количество домов индивидуального жилищного строительства увеличилось. На данный момент, по результатам экспертных заключений, сносу подлежит 10 домовладений, а значит общее количество поврежденных домов увеличилось до 70. Строительные бригады до конца дня должны полностью восстановить уже три дома. Параллельно идут работы по расчистке аварийных объектов", - отметил губернатор.

Украинские военные рано утром 3 июля нанесли удары баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами по Белгороду. Погибли пять человек. Место трагедии в Белгороде стало народным мемориалом.

Неравнодушные жители до сих пор несут цветы, лампадки и игрушки на пересечение улиц Попова-Маяковского в память о погибших людях.

 

 

Теги: обстрел, белогород, погибшие, поврежденные дома



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети