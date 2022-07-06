В Белгороде увеличилось число частных домов, поврежденных в результате обстрела украинскими военными

В Белгороде увеличилось число частных домов, поврежденных в результате обстрела украинскими военными, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Следующий момент: если количество поврежденных квартир в многоквартирных домах не меняется - 452 и 28 соответственно, - то количество домов индивидуального жилищного строительства увеличилось. На данный момент, по результатам экспертных заключений, сносу подлежит 10 домовладений, а значит общее количество поврежденных домов увеличилось до 70. Строительные бригады до конца дня должны полностью восстановить уже три дома. Параллельно идут работы по расчистке аварийных объектов", - отметил губернатор.

Украинские военные рано утром 3 июля нанесли удары баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами по Белгороду. Погибли пять человек. Место трагедии в Белгороде стало народным мемориалом.

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Неравнодушные жители до сих пор несут цветы, лампадки и игрушки на пересечение улиц Попова-Маяковского в память о погибших людях.