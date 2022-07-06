Помощника главы МВД России Умнова арестовали до 5 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.

Он останется под стражей до 5 сентября. Отмечается, что процесс был закрыт от СМИ по просьбе следователя, который обосновал это тайной следствия и безопасностью свидетелей. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Как сообщало Накануне.RU, Сергей Умнов не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, против трех генералов МВД России, в том числе помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, заведено уголовное дело о злоупотреблениях. Утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму.

Фигурантами дела, кроме Умнова, также стали начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника регионального главка МВД Иван Абакумов.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год представители руководства главка злоупотребили полномочиями, приобретя на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество ради личного использования.