Суд дал бывшему заместителю министра культуры девять лет "строгача"

Суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Также были осуждены другие фигуранты этого уголовного дела: глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников, председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем; мошенничестве в особо крупном размере; легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году Григорий Пирумов, занимавший должность заместителя Министра культуры Российской Федерации, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Российской Федерации, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного. Также в состав преступного сообщества были вовлечены Олег Григор, Никита Колесников, Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

"В том же году между Государственным Эрмитажем и подконтрольным соучастникам "МехСтройТранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения фигуранты, как полагает следствие, похитили более 900 млн рублей, выделенных из бюджета на указанные работы. Впоследствии путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали часть похищенных средств в размере 800 млн рублей. В ходе предварительного следствия фигуранты уголовного дела не признали вину в совершении указанных преступлений. По ходатайству следствия в ходе расследования уголовного дела в обеспечительных целях было установлено и арестовано их имущество, среди которого ценные бумаги, снегоход, маломерное судно "Кобальт" и земельный участок", - говорится в сообщении.

Приговором суда Пирумов с учетом ранее назначенного наказания приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Колесников осужден к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей; Григор – к семи годам условно со штрафом в размере 1,2 млн рублей; Рогов и Бегеза — к шести годам условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждый.

Расследование уголовного дела в отношении Бориса Мазо, экстрадированного из Австрии в Россию в марте 2021 года, находится на завершающем этапе.