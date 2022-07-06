06 Июля 2022
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УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Конференция "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН" стартовала в Медной столице Урала и вызвала большой интерес специалистов

В Верхней Пышме стартовала конференция "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН", организованная Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом "Сколково", Техническим университетом УГМК (ТУ УГМК) и партнерами MineTech.

Мероприятие призвано выстроить эффективную систему обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний.

Как сообщили в управлении общественных связей УГМК, в этом году на конкурс представлены проекты планирования загрузки производственных мощностей; повышения эффективности извлечения меди из руды; цифровизации и автоматизации производства и многие другие.

УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

По словам директора по стратегическим партнерам Фонда "Сколково" Владислава Демиденко, конференция вызвала большой интерес у лидеров горно-металлургического сектора, партнеров и заявителей MineTech, компаний, внедряющих технологические решения, представителей профильных российских и зарубежных вузов.

УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Конференция "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН" проходит в Верхней Пышме с 6 по 8 июля.

Теги: УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН, конференция



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