Бастрыкин потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело из-за сноса дома Шагина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой незамедлительно возбудить уголовное дело и представить доклад по факту сноса Дома Шагина, расположенного на набережной Фонтанки (дом 145б), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"Сегодня СМИ сообщили о том, что ускорились работы по сносу здания - объекта культурного наследия "Дом А.Я. Шагина (Зыковых)", расположенного на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Также отмечалось, что в ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы, а результатом демонтажных работ уже стало повреждение и соседних домов. Ранее в ходе оперативного совещания председателю СК России было доложено о ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга и о проведении проверки информации о возможных противоправных действиях аналогичного характера в отношении других объектов", - говорится в сообщении СКР.

По данным оперативного Telegram-канала градозащитников "SOS СПб Снос", работы начались с июня. При этом 4 апреля 2019 года вышло распоряжение за подписью Макарова, в котором говорилось о снятии охраны с основного корпуса здания-объекта культурного наследия "Дом А.Я. Шагина (Зыковых)", где располагалась редакция журнала "Русская старина".

Несмотря на то, что распоряжение КГИОП содержит рекомендацию собственнику сохранить при реконструкции лицевой корпус, сносить здание оно не запрещает: ранее охране подлежало все здание, тогда как теперь только лицевой фасад и парадная лестница.

Подписавшие обращение жители домов в переулке Макаренко и набережной Крюкова канала обратились к Бастрыкину в надежде, что Следственный комитет установит, насколько законным было само распоряжение Макарова, снявшего памятник с охраны.