06 Июля 2022
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Политика За рубежом
Борис Джонсон (2022) | Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

В Великобритании начался "министропад": за сутки в отставку ушли более 30 членов правительства

В британском кабмине второй день подряд продолжается череда отставок. Менее чем за сутки парламент Великобритании покинули свыше 30 сотрудников, сообщает телеканал Sky News.

Во вторник в отставку подали два ключевых министров в правительстве Джонсона - главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид. Также об уходе заявили заместители глав различных министерств, парламентские заместители министров и личные парламентские секретари министров британского кабинета и министр по делам детей Уилл Куинс.

По данным ВВС, члены британского кабмина намерены призвать Бориса Джонсона подать в отставку.

Ситуацию с отставками в своем telegram-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этот скандал разворачивается в связи с недавним пьяным дебошем, который устроил бывший замглавы Форин офиса по Европе и Америке, консерватор Кристофер Пинчер. Премьеру Джонсону предъявили претензии, что он, прекрасно зная о небезупречном прошлом Пинчера, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Многие как в Британии, так и за рубежом были шокированы. Но те, кто знал предысторию, восприняли этот кризис как закономерный.

"Один из наших дипломатов, работавших на британском направлении, по долгу службы неоднократно принимал участие в съездах Консервативной партии в качестве наблюдателя, куда традиционно приезжала вся верхушка тори во главе с премьер-министром. Возвращался он оттуда с широкозакрытыми от ужаса глазами. Съезды партии если на что-то и были похожи, так на глобальную попойку. Российского дипломата количеством алкоголя не запугать. Но то, что творили британские партработники, приводило их к потере не столько пространственной, сколько человеческой ориентации, включая гендерную", - заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что свои внутренние вопросы Лондон активно пытается решить за счет внешних факторов: участие в антироссийской деятельности, провокации на Украине, мировая экономическая дестабилизация и финансовое пиратство.

Также официальный представитель МИД напомнила о высказывании Джонсона о Путине. Напомним, Бориса Джонсон ранее заявил, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию, если бы был женщиной.

"Как думаете, если бы Борис Джонсон был бы мужчиной, он бы ушел?" - сыронизировала представитель МИД.

Теги: Борис Джонсон, министр, отставка, Великобритания, Мария Захарова



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