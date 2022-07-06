06 Июля 2022
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ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В Донецке из-за обстрела Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза

В Донецке из-за обстрела Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза, сообщили Накануне.RU в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация об очередной атаке ВФУ по нефтебазе в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР также проинформировали об обстрелах населенных пунктов Орловка, Макеевка, Георгиевка, Кодема, Доломитное, Новгородское, Новоселовка.

Теги: нефтебаза, пожар, обстрел



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