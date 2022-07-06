Алексей Текслер на заседании комиссии Госсовета предложил увеличить дотации регионам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" предложил увеличить дотации регионам из федерального бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Алексей Текслер как руководитель комиссии озвучил данные по ситуации с исполнением консолидированных бюджетов регионов. По итогам первого полугодия рост налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду прошлого года составляет 27,1%. Этот рост отмечается в "сырьевых" регионах, в большинстве остальных он сравним с инфляцией. Во втором полугодии ситуация по поступлению налогов ухудшится.

По мнению губернатора, необходимо наращивание бюджетных инвестиций, эффективное таргетирование курса рубля, дальнейшее снижение ключевой ставки и увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В частности, предлагается увеличить дотации регионам в соответствии с уровнем инфляции и целевые трансферты.

Алексей Текслер напомнил о предложения комиссии в части перераспределения и уточнения доходных и расходных полномочий. Речь идет о частичном зачислении акцизов на табак в бюджеты регионов, а также передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения.

Губернатор предложил продлить на более длительный срок "антикризисные" решения, которые были внедрены в период пандемии коронавируса. В частности, расширение доступа субъектов Федерации к "казначейским" кредитам и расширение перечня направлений, на которые могут направляться средства, высвобожденные в ходе реструктуризации бюджетных кредитов.

Алексей Текслер также обратил внимание на целесообразность снижения или отмены акцизов на жидкую сталь для металлургических предприятий.