Звезду НХЛ Капризова разыскивают по делу о покупке военного билета, - SHOT

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным силовиков, 26 июня Капризов вернулся в Россию. SHOT пишет, что звезду НХЛ разыскивают.

Сообщается, что оба игрока могут быть связаны с делом бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который был арестован в Уфе. По версии следствия, он несколько лет помогал спортсменам избежать службы в армии.

Ранее похожая ситуация произошла с голкипером сборной России Иваном Федотовым. О его задержании стало известно 1 июля. Якобы 25-летний спортсмен, выступавший до апреля этого года за клуб ЦСКА, уклонялся от службы в армии. Хоккеист был доставлен в Североморск (Мурманская область). Предположительно, он будет проходить военную службу на Новой земле.

В начале мая Федотов подписал контракт на год с американским клубом НХЛ "Филадельфия" и собирался уехать за границу.

У Капризова - пятилетний контракт в НХЛ с зарплатой 9 миллионов долларов в год.