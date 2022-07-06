06 Июля 2022
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Политика Украина
Янукович (2014) | Фото:

Янукович призвал Киев "перестать врать о постоянных победах"

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам с призывом определиться, хотят ли они мира или продолжения военных действий. По мнению бывшего главы государства, власть сейчас находится в руках неопытных и авантюристичных людей. Также он обратился и к действующему руководству страны, призвав его "перестать врать о постоянных победах и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, прислушиваясь к мнениям граждан".

"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось", – цитирует Януковича ТАСС.

В 2019 году Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы украинским судом, признавшего экс-президента виновным в госизмене.

Теги: виктор янукович, киев, украина



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