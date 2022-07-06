06 Июля 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Кобылкин раскритиковал Артюхова из-за мусора

Бывший глава Ямала и экс-министр природных ресурсов и экологии, а ныне – председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин раскритиковал сменившего его на посту главы арктического округа Дмитрия Артюхова. Ямал попал в число регионов, где остра проблема использования нелицензированных объектов размещения ТКО. О ситуации Кобылкин высказался в своём Telegram-канале.

Сегодня в Госдуме состоялось заседание комитета по экологии, где обсудили непростую ситуацию с использованием в регионах нелицензированных объектов размещения ТКО, срок эксплуатации которых заканчивается 1 января 2023 г. Наибольшие проблемы с этим – в Омской, Новосибирской, Тверской и Сахалинской областях, на Ямале, в Приморском и Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Крым.

"Регионам были даны четыре года на исправление ситуации и плавный вход в реформу, однако в отдельных субъектах нет даже выделенных земельных участков для создания инфраструктуры. Затягивать решение проблемы недопустимо. Для жителей регионов это острая тема, и они не должны страдать от недоработок отдельных чиновников.

Минприроды совместно с регионами поручено составить "дорожную карту" строительства объектов с конкретными сроками и контрольными точками. После чего еще раз собраться на площадке Комитета для выработки совместных решений.

Теги: Дмитрий Кобылкин, Дмитрий Артюхов, ТКО



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