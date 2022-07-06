Норвегия пропустила через границу контейнеры для россиян на Шпицбергене

Норвежские пограничники пропустили на Шпицберген два контейнера с грузами для российских горняков, работающих в Баренцбурге. Об этом сообщила пресс-секретарь МИДа Норвегии.

Сейчас груз уже направляется на судне в сторону архипелага, передает РБК. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Норвегия никогда не собиралась мешать поставкам на Шпицберген.

Ранее российские политики начали крайне резко реагировать на задержку груза. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что теперь "суверенитет Норвегии над Шпицбергеном находится под большим вопросом".