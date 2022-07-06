Чернецкий: Нынешняя экономика не даст проложить новые ветки метро в Екатеринбурге

Жителям Екатеринбурга придётся ещё долго ждать строительства второй ветки метро. Это время член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий сравнил с ожиданием на берегу золотой рыбки.

"Я всегда был самым горячим сторонником того, чтобы в центральном массиве города Екатеринбурга, как основной вид транспорта, было метро. Только с метро мы сегодня не нарушим и не испортим архитектуру. Сегодня это быстрый, безопасный, чистый вид транспорта. Но при этом не стоит забывать, что это и самый дорогой вид транспорта, который предстоит построить. И при сегодняшней ситуации с экономикой, можно, как говорится, на берегу ждать золотую рыбку очень долго", - заявил Чернецкий.

По его словам, реализация наземного метро вряд ли доступна в ядре агломерации, однако на выносах города является вполне отличной идеей. При этом Чернецкий отметил, что учитывая скорость застройки на территориях, примыкающих к городам, уже сегодня должны формироваться коридоры, во избежание рисков сноса только что возведенных построек.