"Уралкалий" опубликовал EGS-отчёт за 2021 год

"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калия, опубликовал ESG-отчёт за 2021 г., его основная тема – "Навстречу устойчивому будущему", сообщает компания.

В отчёте представлен обзор прогресса компании в реализации ESG-стратегии до 2025 г. по 10 направлениям. Отдельное внимание уделено теме изменения климата и выполнению ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития. Документ подготовлен в соответствии со стандартами отчетности Global Reporting Initiative (GRI) и Sustainability Accounting Standards Board (SASB), а также раскрывает информацию в соответствии с рекомендациями группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с климатом (TCFD). ESG-отчёт прошёл проверку независимой третьей стороной, по аналогии с 2020 г., что, в свою очередь, является последовательным движением Компании в сторону интегрирования ESG-практик во все текущие бизнес-процессы.

"Мы рады представить очередной ESG-отчёт "Уралкалия", демонстрирующий системный подход Компании к ESG-трансформации даже в текущих геополитических условиях. "Уралкалий" продолжит работу по основным направлениям ESG-стратегии, своевременно информируя все заинтересованные стороны о своем прогрессе в области устойчивого развития", - сказала директор по устойчивому развитию ПАО "Уралкалий" Елена Эскина.