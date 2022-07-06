Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по корпоративным валютным вкладам

Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц.

Законопроект подготовило Минэкономразвития. В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны "для снижения концентрации средств в валюте" в кредитных организациях. Документ также был поддержан Минфином и Банком России. В ЦБ отмечают, что инициатива направлена на "постепенную девалютизацию российской экономики".

Законопроект будет иметь обратную силу, то есть распространится на уже заключенные договоры банков и юрлиц.

Из-за юридических моментов просто отменить начисление процентов по вкладам банки не могут, поэтому поправки разрешают взимать комиссию. Причем комиссия может быть больше процентов по вкладу, то есть клиент будет терять в деньгах.