06 Июля 2022
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Происшествия В России Москва
милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

Суд, в котором должны были избрать меру пресечения генералам МВД, "заминировали"

Басманный суд Москвы, который сегодня должен был рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД, эвакуировали.

Как сообщает РИА Новости, поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Здание проверяют экстренные службы.

Ранее Следственный комитет обратился с ходатайством об аресте помощника министра внутренних дел генерал-лейтенанта Сергея Умнова, главы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника петербургского МВД Ивана Абакумова. Вместе с тремя генералами арестовать просят и некую Елену Копьеву.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты злоупотребили полномочиями, приобретя на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество ради личного использования. Утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму.

Теги: суд, генералы мвд, умнов



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