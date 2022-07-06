06 Июля 2022
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электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Некомфортный транспорт уйдет в прошлое. Экс-губернатор Среднего Урала рассказал, зачем Екатеринбургу ВСМ

Строительство высокоскоростной железнодорожной трассы Екатеринбург – Челябинск позволит уральцам избавиться от некомфортного междугороднего транспорта. Об этом в ходе Иннопрома заявил глава совета директоров "Синара – транспортные машины" Александр Мишарин. По его словам, ВСМ позволяет закрыть разрыв между общественным, личным транспортом и авиацией, что сыграет в плюс не только горожанам но и представителям промышленности.

"Мы самая большая страна по территории. Когда мы говорим о сети ВСМ, на самом деле мы говорим о создании эффективной, дешевой, экологической транспортной сети со скоростью 300-400 км/ч. Она может быть построена по принципу либо железной дороги, либо левитации", - рассказал Мишарин.

По его словам, в стране активно развита транспортная сеть до 120 км: трамвай, автомобиль, железная дорога и так далее. После этого следует огромный разрыв от 200 до 1 тыс. км, и далее уже следует авиация. Однако любой транспорт, задействованный на этом промежутке, является некомфортным или не совсем понятным для большинства населения.

В свою очередь высокоскоростной поезд может останавливаться через каждые 50-100 км без особых проблем - он интегрирует то, чего не может авиация. Именно благодаря ему малые города начинают оживать и становятся полноправными членами большой агломерации. В особенности это касается городов, расстояние между которыми от 600 до 800 км.

(2022)|Фото: Накануне.RU

"В ВСМ на одного пассажира тратится в 8 раз меньше энергии, чем в авиации, в 4 раза меньше, чем на автомобиле и в 2 раза меньше, чем на классической железной дороге. Это говорит о том, что мы один раз прилично вложимся в пусть и затратную инфраструктуру, но получим дешевую и экологичную перевозку, комфортную для пассажиров", - пояснил экс-губернатор Свердловской области.

Положительно ВСМ скажется и на логистике. Доставка груза через высокоскоростную железнодорожную трассу значительно снизит затраты на транспортировку между теми же городами и по стране в целом.

"Изменения транспортного-логистических цепочек сегодня все хлебнули по полной программе. Так вот, если бы мы имели такую сеть, мы сегодня с вами беспокойно отдыхали бы и не вздрагивали. Это хороший конкретный проект с множеством просмотренных эффектов и для жителей, и для промышленности, и для технологии, и для науки", - заключил Мишарин.

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