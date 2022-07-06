06 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Челябинские следователи навестили младенца, которого нашли прохожие на теплотрассе

В Челябинске следователи навестили в больнице новорожденного малыша, которого нашли на теплотрассе. Они передали для ребенка необходимые вещи и предметы для ухода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Ребенок находится под наблюдением врачей, которые рассказали о состоянии его здоровья и оказываемой помощи.

Напомним, младенца нашли прохожие ночью 3 июля на теплотрассе в частном секторе в Ленинском районе. По предварительным данным, ребенка оставил неизвестный мужчина. Младенца госпитализировали в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и обстоятельства произошедшего.

"Следователями будет проведено полное и всестороннее расследование уголовного дела, виновные лица обязательно понесут наказание за совершенное преступление", - отметили в ведомстве.

Теги: ребенок, младенец, уголовное дело,



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