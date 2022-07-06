Избирком вручил Алексею Свалову удостоверение депутата ЗакСО

Избирательная комиссия Свердловской области передала Алексею Свалову вакантный мандат депутата Законодательного собрания региона.

Напомним, мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Владимира Анисимова. По решению президиума политсовета регионального отделения "Единой России" он отошел начальнику управления общественных связей УГМК Алексею Свалову.

Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, Свалов предоставил в избирком заявление, что он не исполняет обязанностей, несовместимых со статусом парламентария. После этого состоялось заседание, на котором ему было выдано удостоверение об избрании депутатом ЗакСО.

Алексей Свалов ранее заявлял, что быть депутатом для него – это большая ответственность. Он обещал "оправдать доверие в полной мере".