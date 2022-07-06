06 Июля 2022
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Экономика В России
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума запретила СМИ распространять информацию о торговых сделках, которая может привести к санкциям

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправку о закрытии  так называемой контрсанкционной информации. Это сведения о совершенных или планируемых сделках в области внешней торговли, распространение которых могут привести к санкциям со стороны недружественных государств.

СМИ при распространении информации о таких сделках должны будут получать письменное согласие участников сделки. В противном случае придется заплатить штраф до 1 млн руб. Кроме того, участники, чьи интересы затронуты, могут потребовать от нарушителей возмещения убытков.

Теги: госдума, сми, санкции



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