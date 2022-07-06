Госдума запретила СМИ распространять информацию о торговых сделках, которая может привести к санкциям

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправку о закрытии так называемой контрсанкционной информации. Это сведения о совершенных или планируемых сделках в области внешней торговли, распространение которых могут привести к санкциям со стороны недружественных государств.

СМИ при распространении информации о таких сделках должны будут получать письменное согласие участников сделки. В противном случае придется заплатить штраф до 1 млн руб. Кроме того, участники, чьи интересы затронуты, могут потребовать от нарушителей возмещения убытков.