В Екатеринбурге водитель электросамоката получил серьезные травмы, попав под машину

06 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
ДТП на перекрестке улиц Заводская – Крауля в Екатеринбурге (2022) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель электросамоката получил серьезные травмы, попав под машину

В Екатеринбурге водитель электросамоката попал под автомобиль. В результате мужчина получил серьезные травмы головы, так как ехал без шлема.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня утром на регулируемом перекрестке улиц Заводская – Крауля: водитель "Шкода Октавиа" при повороте на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество и столкнулся с электросамокатом Kugoo, которым управлял 27-летний мужчина.

В результате инцидента последний получил травмы головы и перелом голени. Он был доставлен в больницу.

ДТП на перекрестке улиц Заводская – Крауля в Екатеринбурге(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД установили, что мощность двигателя электросамоката составляла 350 Вт. Поскольку мощность превышает 250 Вт, такой самокат считается уже мопедом, для управления которым нужно водительское удостоверение категории "М" и обязательное наличие мотошлема. Пострадавший был без шлема, за данное нарушение в отношении него Госавтоинспекцией вынесено постановление.

Что касается водителя "Шкоды", на него составлен административный материал за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспорту с преимущественным правом проезда перекрестка. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Теги: электросамокат, ДТП, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети