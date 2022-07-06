В Екатеринбурге водитель электросамоката получил серьезные травмы, попав под машину

В Екатеринбурге водитель электросамоката попал под автомобиль. В результате мужчина получил серьезные травмы головы, так как ехал без шлема.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня утром на регулируемом перекрестке улиц Заводская – Крауля: водитель "Шкода Октавиа" при повороте на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество и столкнулся с электросамокатом Kugoo, которым управлял 27-летний мужчина.

В результате инцидента последний получил травмы головы и перелом голени. Он был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что мощность двигателя электросамоката составляла 350 Вт. Поскольку мощность превышает 250 Вт, такой самокат считается уже мопедом, для управления которым нужно водительское удостоверение категории "М" и обязательное наличие мотошлема. Пострадавший был без шлема, за данное нарушение в отношении него Госавтоинспекцией вынесено постановление.

Что касается водителя "Шкоды", на него составлен административный материал за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспорту с преимущественным правом проезда перекрестка. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.