Президент Шри-Ланки попросил у Путин топливо в кредит и возобновить рейсы "Аэрофлота"

06 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России За рубежом
бензин заправка (2012) | Фото:

Президент Шри-Ланки попросил у Путин топливо в кредит и возобновить рейсы "Аэрофлота"

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса провел телефонные переговоры со своим российским коллегой. Глава островного государства попросил у российского лидера помощь с кредитами для закупки топлива, которого сейчас очень не хватает на Шри-Ланке. Также Раджапакса попросил возобновить рейсы "Аэрофлота" – остров живет туризмом, и два года пандемии подкосили его экономику.

"Я поблагодарил президента за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, для преодоления текущих экономических проблем",— написал президент Шри-Ланки в Twitter.

В Кремле прокомментировали разговор более сдержано: "Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе ланкийской стороны".

Теги: шри-ланка, кризис, кредит, топливо, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети