Президент Шри-Ланки попросил у Путин топливо в кредит и возобновить рейсы "Аэрофлота"

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса провел телефонные переговоры со своим российским коллегой. Глава островного государства попросил у российского лидера помощь с кредитами для закупки топлива, которого сейчас очень не хватает на Шри-Ланке. Также Раджапакса попросил возобновить рейсы "Аэрофлота" – остров живет туризмом, и два года пандемии подкосили его экономику.

"Я поблагодарил президента за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, для преодоления текущих экономических проблем",— написал президент Шри-Ланки в Twitter.

В Кремле прокомментировали разговор более сдержано: "Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе ланкийской стороны".