Винер сообщила, что они с Усмановым официально развелись

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила "Матч ТВ", что они с бизнесменом Алишером Усмановым официально развелись.

Ранее сегодня СМИ опубликовали новость, что Усманов отозвал иск о разводе со своей женой. В итоге по делу состоялось только одно слушание, в нем участвовали представители супругов.

По данным "Базы", 4 июля Кунцевский загс Москвы зарегистрировал расторжение брака миллиардера и тренера. Как отмечает телеграм-канал, именно поэтому Усманов отозвал иск - паре удалось развестись без судебного процесса.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Детей у пары нет. Причина их развода неизвестна.