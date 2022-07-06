06 Июля 2022
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Общество В России
Дина Аверина, Арина Аверина, Ирина Винер-Усманова (2022) | Фото: инстаграм Дины и Арины Авериных / instagram.com/arishadina1998

Винер сообщила, что они с Усмановым официально развелись

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила "Матч ТВ", что они с бизнесменом Алишером Усмановым официально развелись.

Ранее сегодня СМИ опубликовали новость, что Усманов отозвал иск о разводе со своей женой. В итоге по делу состоялось только одно слушание, в нем участвовали представители супругов.

По данным "Базы", 4 июля Кунцевский загс Москвы зарегистрировал расторжение брака миллиардера и тренера. Как отмечает телеграм-канал, именно поэтому Усманов отозвал иск - паре удалось развестись без судебного процесса.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Детей у пары нет. Причина их развода неизвестна.

Теги: винер, усманов, развод



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