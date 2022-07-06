В Пермском крае ЕГЭ на 100 баллов сдали 63 школьника

В Прикамье высший балл по ЕГЭ получили 63 ученика. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"В этом году у нас – 63 "стобалльника", из них двое получили высший балл сразу по двум предметам. Мультистобалльниками стали выпускник пермской школы №146 лицеистка из Кунгура. Первый набрал 100 баллов по информатике и профильной математике, а вторая без единой ошибки написала русский язык и историю. Горжусь ребятами", - написал губернатор.

Ровно треть стобалльников – из территорий края. Это ребята из Ныроба, Красновишерска, Елово, Кудымкарского и Косинского округов и других населённых пунктов.