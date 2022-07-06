06 Июля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2005) | Фото: Михаил Галустов/ИТАР-ТАСС

В Прикамье нашли пропавшего из колонии осужденного

В поселке Сылва задержали осуждённого колонии-поселения о пропаже которого стало известно накануне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

При этом в ведомстве опровергли информацию о том, что заключённый сбежал из колонии строгого режима.

"4 июля в 6.30 на выводном объекте в поселке Красный берег выявлено отсутствие осужденного Б., который отбывает наказание в колонии-поселении. Осужденный был трудоустроен рабочим по обслуживанию и ремонту зданий. Ранее Б. действительно отбывал наказание в колонии строго режима, но в соответствии с решением суда 31 марта 2021 года переведен в колонию-поселение", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что в Пермском крае из колонии строгого режима сбежал опасный преступник, 32-летний Иван Букков.

Издание сообщило, что в 2008 году мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство таксистов.

Теги: Заключённый, колония, бегство



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Ранее 05.07.2022 15:55 Мск СМИ: В Прикамье из колонии сбежал убийца таксистов


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