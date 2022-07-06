Норвегия пытается спасти оставшуюся без энергоресурсов Европу, остановив забастовку, - CNN

Норвегия пытается спасти оставшуюся без нефти и газа из России Европу, остановив забастовку работников, сообщает CNN Business.

Норвегия является вторым по величине поставщиком энергии в Европе после России. Забастовка норвежских работников нефтегазовой отрасли подняла цены на газ до самого высокого уровня за четыре месяца.

Напомним, 5 июля норвежские профсоюзы нефтяников и газовиков объявили о начале забастовки, из-за которой в стране могла серьезно сократиться добыча углеводородов. Рабочие требуют повышения зарплаты – хотя бы до уровня компенсации растущей инфляции. Все это происходит на фоне резкого роста цен на углеводороды в Европе и отказа ЕС от российских нефти и газа.

Однако уже 6 июля агентство Reuters сообщило, что профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии Lederne объявил о прекращении забастовки. Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки. Отмечается, что правительству страны пришлось вмешаться, предложив провести обязательный арбитраж по заработной плате для урегулирования спора.