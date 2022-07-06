Госдума собирается осенью спросить с министерств за импортозамещение

Госдума уходит на летние каникулы, после которых собирается первым делом спросить с правительства за импортозамещение.

"Кто нам мешает определить параметры эффективности работы министерств по импортозамещению? С сентября у нас начинаются отчеты министерств. Каждый министр должен ответить на вопрос, насколько ведомство его результативно в импортозамещении. Пусть комитет по контролю создаст параметры", - предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на последнем в весенней сессии заседании.

"В осеннюю сессию также будут рассмотрены вопросы эффективности работы комитетов. Пять комитетов из 32 берут на себя 50% нагрузки по рассмотрению законопроектов, остальные вызывают вопросы", - отметил председатель палаты.