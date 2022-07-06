06 Июля 2022
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Наука и техника Свердловская область
Аркадий Чернецкий (2022) | Фото: Накануне.RU

Чернецкий: Через 10 лет мы будем искать парковку для коптера

Через 10 лет жители Екатеринбурга будут искать место для парковки коптера. О таком будущем заявил член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий на сессии "Города России 2045: эскизы будущего" в ходе "Иннопрома". По его словам, при формировании Генплана необходимо учитывать актуальность проектов.

"Ранее у нас был замечательный проект - телефонизация Екатеринбурга. Прошло 3-4 года и проект потерял актуальность и его при первой корректировке сняли. Здесь в соседнем павильоне (на "Иннопроме") стоит коптер - прототип того, что станет одним из основных видов транспорта. Сегодня при формировании Генплана нужно закладывать коридоры для летающего транспорта. Сейчас технических проблем для его создания и введения не существует. Да, возникнут вопросы с точки зрения хранения, безопасности и т.д., но, думаю, пройдет 10 лет, и мы будем искать места для стоянки летательных аппаратов. Хотя не факт, что будем ставить их на земле. Сейчас нужно думать не только о наземной электричке, но и что в очень короткий промежуток времени к нам придут другие достижения прогресса", - заявил Аркадий Чернецкий.

(2022)|Фото: Накануне.RU

Ранее мы сообщали, что российская группа компаний ЭФКО представила на "Иннопроме" эвакуационный дрон Hi-Fly S700, способный транспортировать не только грузы, но и людей.

Теги: Аркадий Чернецкий, коптер, дрон, Hi-Fly S700



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