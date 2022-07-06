Свободные СМИ ликвидировали, оппонентов пересажали, партии позакрывали – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") ужаснулся происходящему со свободой слова и демократией в других странах. По его мнению, Россия остается единственной страной, где возможны политические разногласия в парламенте.

"Посмотрите, что происходит в других странах. Мы может быть сейчас осознаем, что такое свободная страна. Может быть такой разговор на Украине? Нет. Они все свободные СМИ ликвидировали, оппонентов пересажали, партии позакрывали. Нам надо ценить достижения нашего государства. Это возможно только в России сегодня. В США любой, кто сегодня говорит про Россию по-другому, он сразу становится врагом. А мы с вами можем обсуждать. Можем высказывать предложения, которые говорят о верхе демократии. Это осталось только на острове свободы "Российская Федерация", - заявил Володин, выступая на пленарном заседании Госдумы.