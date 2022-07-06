Володин предложил уехавшим из России вернуться и пойти в военкомат

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") предложил вернуться тем, кто уехал из РФ после начала военной спецоперации на Украине. Он сравнил ситуацию с Великой отечественной войной.

"Тот, кто любит свою страну, - не уезжает из нее, не оставляет в трудный момент один на один с вызовами. Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность, нашу Родину. Тот, кто не может это сделать, - пускай в тылу кует победу, как ковали наши деды и прадеды. И несмотря на разногласия, многие из тех, кто по политическим мотивам находились в лагерях писали заявления и просились на фронт. Кто-то в шаражках ковал победу, делал открытия. Но никто не хотел уехать, не желал зла стране", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

Он добавил: "Те, кто уехал, у них есть время подумать. Но чем дольше они там пережидают на теплых пляжах, тем сложнее им будет вернуться".