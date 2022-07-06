06 Июля 2022
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Происшествия В России
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Помощник Колокольцева не признал вину в злоупотреблении полномочиями

Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов, задержанный накануне, не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Ева Меркачева.

"Он совершенно не соглашался с тем, с чем его обвиняют - назвал это все глупостью и абсурдом", - сказала она.

По словам Меркачевой, Умнова задержали 5 июля рано утром, сразу же отвезли на следственные действия. После чего к 10 вечера его привезли на Петровку.

Ранее СМИ сообщили, что против трех генералов МВД России, в том числе помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, заведено уголовное дело о злоупотреблениях. Утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму.

Фигурантами дела, кроме Умнова, также стали начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника регионального главка МВД Иван Абакумов.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год представители руководства главка злоупотребили полномочиями, приобретя на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество ради личного использования.

Напомним, Умнов с марта 2012 года по февраль 2019 года руководил главком МВД по Петербургу.

Теги: умнов, колокольцев, злоупотребление полномочиями



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