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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

В Нефтеюганске вновь рассмотрят дело о срыве строительства жилого дома

В Нефтеюганске отменён оправдательный приговор руководителю компании-застройщика "Артель", сообщает прокуратура Югры.

Суд первой инстанции признал невиновным руководителя ООО "Артель" и оправдал за неустановлением событий преступлений. Прокуратура обжаловала это решение. Судебная коллегия окружной инстанции согласилась с доводами, отменила приговор и отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд.

Напомним, по данным следствия, будучи руководителем компании-застройщика ООО "Артель", злоумышленник 8 апреля 2014 – 26 апреля 2018 гг. заключил договоры долевого строительства многоэтажного жилого дома со встроенными торгово-офисными помещениями по адресу Нефтеюганск, 16 "а"-53, по которым 92 пострадавших перечислили деньги. Дом не был завершён. Сумма ущерба составила190 млн руб. В период с 1 июня 2014 по 25 декабря 2017 гг. он легализовал 61 из 190 млн руб.

Теги: Артель, дольщики, квартира, обман



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