WSJ: Если Джонсон хочет, чтобы Путин был женщиной, то у Запада большие проблемы

Премьер-министр Британии Борис Джонсон на саммите G7 сказал, что если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной, то военное освобождение Украины не началось бы, - вот к чему приводит "токсичная маскулинность". Если он действительно так считает, а его коллеги по G7 верят в эту чушь, то у Запада более серьезные проблемы, чем кажется, пишет автор The Wall Street Journal.

Он проводит параллели между Путиным и Екатериной II, которая присоединила многие русские земли. А американцам, которые хотят выйти за рамки стереотипов, советует посмотреть недавно снятый российский сериал о Екатерине. Он позволяет проникнуть в мысли русских глубже, чем вся пустая болтовня лидеров G7. Там показано, что Запад стремится к ослаблению России, пытаясь внедрить свои "ценности", а стране угрожает также внутренняя коррупция. Но народ доверяется правителю и готов претерпевать ради высоких целей.

"Срочно усаживайтесь на диваны, американцы! Тот, кто не знает своего врага, должен готовиться к поражению. Пока лидеры стран "Большой семерки" позволяют гендерным стереотипам затуманивать их мозги, Владимир Путин может рассчитывать на победу на Украине", - заключает Уолтер Мид, профессор в Бард-колледже в Нью-Йорке, имеющий много других регалий.