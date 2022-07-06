06 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Борис Джонсон (2022) | Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

WSJ: Если Джонсон хочет, чтобы Путин был женщиной, то у Запада большие проблемы

Премьер-министр Британии Борис Джонсон на саммите G7 сказал, что если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной, то военное освобождение Украины не началось бы, - вот к чему приводит "токсичная маскулинность". Если он действительно так считает, а его коллеги по G7 верят в эту чушь, то у Запада более серьезные проблемы, чем кажется, пишет автор The Wall Street Journal.

Он проводит параллели между Путиным и Екатериной II, которая присоединила многие русские земли. А американцам, которые хотят выйти за рамки стереотипов, советует посмотреть недавно снятый российский сериал о Екатерине. Он позволяет проникнуть в мысли русских глубже, чем вся пустая болтовня лидеров G7. Там показано, что Запад стремится к ослаблению России, пытаясь внедрить свои "ценности", а стране угрожает также внутренняя коррупция. Но народ доверяется правителю и готов претерпевать ради высоких целей.

"Срочно усаживайтесь на диваны, американцы! Тот, кто не знает своего врага, должен готовиться к поражению. Пока лидеры стран "Большой семерки" позволяют гендерным стереотипам затуманивать их мозги, Владимир Путин может рассчитывать на победу на Украине", - заключает Уолтер Мид, профессор в Бард-колледже в Нью-Йорке, имеющий много других регалий.

Теги: Владимир Путин, Борис Джонсон, Украина



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