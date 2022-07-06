06 Июля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
ЕЗ ОЦМ завод обработка драгоценных металлов золотой слиток (2011) | Фото:Накануне.RU

Двое уральцев осуждены за незаконный оборот драгметаллов стоимостью 16 млн рублей

Суд на Среднем Урале вынес приговор 56-летнему жителю Артемовского и 59-летнему екатеринбуржцу. Их признали виновными в незаконном обороте драгоценных металлов стоимостью 16 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, зимой прошлого года мужчины по телефону договорились о продаже одним другому золота и серебра. При этом оба не имели лицензии на сделки с драгметаллами и не состояли на специальном учете в Федеральной пробирной палате.

26 февраля они встретились на парковке магазина известной торговой сети в Березовском. Там екатеринбуржец продал золото и серебро артемовцу, после чего обоих взяли с поличным сотрудники ФСБ. У участников незаконной сделки было изъято не менее 50 кг кустарно аффинированного серебра и около 3 кг кустарно аффинированного золота, а также причитающиеся за них 16 млн рублей.

Березовский городской суд назначил покупателю восемь месяцев, а продавцу – 10 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Изъятые драгоценные металлы и 16 млн рублей суд постановил обратить в бюджет страны.

Теги: золото, серебро, сделка, суд, приговор



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