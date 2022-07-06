В Нижневартовске зафиксировали вспышку гепатита А

В Нижневартовске зарегистрировано около 30 случаев заболевания гепатитом А. Среди заболевших есть один ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В настоящий момент лечение в больнице проходят 20 человек, остальные на амбулаторном лечении. Пациентов с тяжелой формой заболевания нет. Заболевшие - сотрудники разных предприятий города. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Гепатитом А (инфекционным гепатитом, болезнью Боткина) называется заболевание, которое протекает с поражением печени и желчевыделительной системы и вызывается вирусом. Передается контактно-бытовым путем. Чаще всего вирусный гепатит А диагностируется у детей: в 60% случаев болезни. Отметим, что заболеванию присуща сезонность, эпидемические вспышки вирусного наблюдаются в осенне-зимний период.