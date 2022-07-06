В Италии новым штаммом COVID-19 заболели уже более миллиона человек, - посол РФ

В Италии снова начался рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщил российский посол в стране Сергей Разов, новым омикрон-штаммом заразились уже 1 млн человек.

По его словам, омикрон-5 гораздо быстрее распространяется, но, как правило, болезнь протекает в более легкой форме.

Разов добавил, что в Италии из-за подъема заболеваемости растет обеспокоенность, но она "пока не вылилась в какие-то панические настроения".

Итальянское правительство заверяет, что ситуация находится под контролем, сказал он в эфире "России 24".

16 июня сообщалось, что на территории РФ подтвержден первый случай заражения новым подвидом "Омикрона" – BA.5. Напомним, что более трансмиссивная разновидность штамма ВА.4 была выявлена в РФ 12 июня. Версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании, Бельгии и Великобритании. Из-за повышенной заразности на новые подварианты вируса ВА.4 и ВА.5 обратила внимание Всемирная организация здравоохранения.